Youp van 't Hek treedt vanaf woensdag weer op

Wat Youp van 't Hek mankeerde, is niet bekendgemaakt. Zijn manager houdt het op een "medisch malheur". Vanwege de privacy wil hij niet op de details ingaan. "Er was in ieder geval niets met zijn hart en ook had hij geen TIA of iets dergelijks", zegt de manager tegen het ANP.

De cabaretier werd in 2015 een aantal keren onwel op het podium. Hij kreeg daarna een hartoperatie en een aantal bypasses. Vier maanden later begon hij weer met optreden.

Youp van 't Hek verzorgt deze maand nog twaalf voorstellingen in het Luxor Theater in Rotterdam.