Atletiekunie schakelt Dopingautoriteit in na uitlatingen Madiea G.

De Atletiekunie heeft de Dopingautoriteit ingeschakeld om uit te zoeken wat er waar is van de verklaring van Madiea G., de Nederlandse topatlete die maandag in Duitsland tot 8,5 jaar gevangenisstraf is veroordeeld wegens drugssmokkel.

G. liet via haar advocaat weten dat ze dacht dat ze dopingproducten vervoerde in plaats van drugs. Bij een routinecontrole in juni op de A3 bij Elten werd ruim vijftig kilo harddrugs in de auto van de atlete gevonden. Volgens G. zou ze op weg zijn naar een Duitse sportarts om de dopingproducten af te leveren.

Technisch directeur Ad Roskam van de Atletiekunie reageerde verbaasd op de uitlatingen van G, die tot de zomer deel uitmaakte van de Nederlandse estafetteploeg op de 4x400 meter.

"Die verklaring heeft ons verrast. Het was voor ons aanleiding om onmiddellijk melding te doen bij de Dopingautoriteit. Er zal vervolgonderzoek plaatsvinden. We willen weten of de verklaring een strategische keuze is of een feitelijke. De instantie die dat moet onderzoeken is de Dopingautoriteit", aldus Roskam, die niet op camera wilde reageren.