41 migranten levend gevonden in koeltruck in Griekenland

In het noorden van Griekenland heeft de politie 41 migranten in een koeltruck gevonden. Ze zijn niet in levensgevaar, omdat het koelsysteem niet aan stond. De Georgische bestuurder van de vrachtwagen is gearresteerd.

De politie stopte de koeltruck op een snelweg in de buurt van de Griekse stad Xanthi. In de vrachtwagen zaten vooral Afghaanse mannen van 20 tot 30 jaar. Vier van hen kampten met ademhalingsproblemen en er zijn acht mensen naar het ziekenhuis gebracht.

Vermoedelijk zijn zij via de Turkse grens het land in gekomen; een bekende route voor smokkelaars. In totaal kwamen dit jaar al bijna 12.000 mensen op deze manier illegaal Griekenland binnen. De meesten van hen proberen, vaak met behulp van mensensmokkelaars, Noord-Macedonië te bereiken. Op die route onderschept de Griekse politie vaker auto's of vrachtwagens die mensen proberen te smokkelen.

Anderhalve week geleden werden in het Engelse Grays 39 dode Vietnamese migranten gevonden in een koelwagen. Er zijn in Vietnam inmiddels acht mensen opgepakt omdat ze verdacht worden van betrokkenheid bij mensensmokkel.