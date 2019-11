Taakstraffen voor lekken rondom benoeming burgemeester Den Bosch

Een raadslid en een oud-wethouder van de gemeente Den Bosch zijn veroordeeld tot een taakstraf voor het lekken van vertrouwelijke informatie over de benoeming van de nieuwe burgemeester.

De rechter acht bewezen dat raadslid Sjef van Creij en oud-wethouder Jos van Son hebben gelekt tijdens de benoemingsprocedure in 2017. Van Creij heeft volgens de rechter de naam van de toenmalige voorkeurskandidaat Jan Hamming (PvdA) doorgegeven aan de toenmalig wethouder Van Son. Die heeft de informatie vervolgens doorgespeeld aan anderen.

Van Creij krijgt een werkstraf van zestig uur waarvan twintig voorwaardelijk. Van Son krijgt een onvoorwaardelijke taakstraf van veertig uur. Het Openbaar Ministerie eiste eerder boetes van duizend euro.

Hoger beroep

De twee zeggen dat ze "zwaar teleurgesteld" zijn over de uitspraak, meldt Omroep Brabant. Van Creij en Van Son overwegen om in hoger beroep te gaan. Beiden ontkennen dat ze hebben gelekt.

"Het is nu even een afweging of ik mijn principes voorrang ga geven of dat ik pragmatisch deze straf accepteer om een punt achter deze affaire te zetten", zegt Van Creij. "Want het sleept zich veel te lang voort, maar ik vind dat mij onrecht wordt aangedaan. Dus ik moet met mijn advocaat kijken of we vervolgstappen gaan nemen."