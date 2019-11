Legendarisch scheepswrak strandt opnieuw bij Niagara-watervallen

Voor de redding van de twee was nog een spectaculaire reddingsactie nodig. Eerst werd een dun touw van het dak van een nabijgelegen elektriciteitscentrale naar het schip geschoten. Aan dat touw werd een sterke kabel vastgemaakt, gevolgd door een soort van reddingstuig waarmee de mannen veilig naar de kant konden worden getrokken. Het plan leek even te mislukken, omdat de kabels in de war raakten.