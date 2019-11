Extremistisch forum 8chan weer online onder nieuwe naam

Het internetforum ging in augustus niet vrijwillig offline maar werd vrijwel gedwongen doordat internetbeveiliger Cloudflare zijn diensten introk. Het bedrijf beschermt miljoenen websites tegen cyberaanvallen. Volgens Cloudflare-topman Matthew Prince was de site "wetteloos" en "een beerput van haat" omdat hij gebruikers de ruimte bood om racistische, antisemitische en seksistische sympathieën te delen.

Online manifesten

'El Paso' was niet de enige aanslag die gelinkt kon worden aan het forum. In vijf maanden tijd kondigden drie schutters aanslagen aan op het forum, deelden ze haatdragende manifesten en werden ze overladen met steunbetuigingen.

Bij de terroristische aanslag in maart dit jaar in Christchurch in Nieuw-Zeeland werden 51 mensen gedood in een moskee. De dader, Brenton Tarrant, deelde via 8chan een online manifest en een link naar een 17 minuten durende livestream op zijn Facebookpagina.

Zijn manifest is inmiddels in minstens zestien talen vertaald, waaronder in het Nederlands. De dader van de aanslag in El Paso schreef in zijn manifest dat hij geïnspireerd was door de aanslag in Christchurch.

Ook bij de aanslag op een synagoge in Californië eind april deelde de dader een manifest op 8chan. Bij de aanslag vielen één dode en drie gewonden. Uit socialemediaberichten bleek ook hij geïnspireerd te zijn door Brenton Tarrant. Zo schreef hij dat hij het met alles eens was dat in het manifest van Tarrant stond.

Verantwoording Amerikaans Congres

8kun maakt nu gebruik van servers van het Russische bedrijf Vdsina. De rol die Cloudflare bij 8chan vervulde, wordt nu ingevuld door het bedrijf VanwaTech. Volgens Frederick Brennan is 8kun helemaal niet anders dan 8chan. "Het is een naamswijziging, te kwader trouw gedaan in de hoop dat goedgelovige mensen erin zullen trappen."

De eigenaar van 8kun en voorheen 8chan, Jim Watkins, werd begin augustus door het Amerikaans Congres verzocht om verantwoording af te leggen voor de rol van de site bij recente aanslagen. Volgens Watkins zijn de racistische uitingen afkomstig van een kleine groep gebruikers. "Wij hebben geen intentie om de haatdragende taal te verwijderen", zei hij. Die valt volgens Watkins namelijk onder de vrijheid van meningsuiting.

Watkins benadrukt op de site dat de website zich houdt aan de Amerikaans wet. "Alle content die de Amerikaanse wet overtreedt, zal worden verwijderd. De gebruiker die de inhoud plaatst wordt ook verwijderd."