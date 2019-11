Kerkschat gestolen na ramkraak in Franse kathedraal

Bij een ramkraak in een kathedraal in de Zuid-Franse plaats Oloron-Sainte-Marie, is vanochtend de eeuwenoude kerkschat buitgemaakt. De daders ramden de kerk met een boomstam die vastzat aan een Peugeot 106. Vervolgens zaagden zij het metalen hek door waarmee de kerkschat was beschermd.

Onder de gestolen kunstvoorwerpen zijn zilveren kelken en een monstrans. Sommige voorwerpen komen uit de zestiende eeuw. "De daders zijn in alle haast vertrokken en hebben bovendien een vaas en standbeeld gebroken", verklaarde burgemeester Hervé Lucbéreilh tegenover de Franse nieuwssite Franceinfo. "Die hebben we vervolgens op het plein voor de kerk gevonden."

De kathedraal staat op de Werelderfgoedlijst van UNESCO. De kerkdeur die werd geramd, dateert uit de middeleeuwen en is gemaakt van massief hout.

De gemeenteraad reageert geschokt op de ramkraak. "Dit zijn belangrijke kostbaarheden. Het is niet zozeer de financiële waarde die ons interesseert, eerder de sentimentele waarde. Deze schat is een integraal onderdeel van de kathedraal."

Gemaskerde daders

De ramkraak gebeurde rond 3 uur 's nachts. Omwonenden schakelden de politie in nadat zij lawaai hadden gehoord. Volgens getuigen waren er minimaal drie gemaskerde daders, die op dit moment nog spoorloos zijn. Na de ramkraak zijn zij gevlucht in een andere auto.

De politie is bezig met een onderzoek. Er zijn getuigen gehoord en beelden van beveiligingscamera's op het plein voor de kerk opgevraagd.