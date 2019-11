Opnieuw verdachten aangehouden voor stelen dagopbrengst Zeeuws festival

Twee 32-jarige mannen uit Goes zijn opgepakt voor een overval op een woning in Grijpskerke. Daarbij werd de dagopbrengst van het Zeeuwse muziekfestival Hrieps buitgemaakt. Het ging om naar schatting honderdduizenden euro's.

De overval op de woning van een van de organisatoren vond plaats in mei. Er was zoveel contant geld in het huis aanwezig omdat er door een storing niet gepind kon worden op het festival.

De twee mannen zijn vanochtend aangehouden en verhoord op het politiebureau. Het is nog niet duidelijk wat hun rol was bij de overval, schrijft Omroep Zeeland.

De politie heeft in totaal acht mensen aangehouden voor de overval. Een deel van hen zit nog vast, een aantal mag het proces in vrijheid afwachten. Ook zijn er twee verdachten die later nog worden verhoord. Dinsdag vindt de eerste zitting in de rechtbank plaats.