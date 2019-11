Grote brand in kerk in Hoogmade, torentje stort in

De Onze-Lieve-Vrouw-Geboortekerk in Hoogmade, bij Leiden, staat in brand. Hulpdiensten zijn massaal aanwezig om de situatie onder controle te krijgen. Een kleine toren is ingestort, en de grote toren staat inmiddels ook in brand.

Bij de rooms-katholieke kerk waren werkzaamheden aan de gang. Volgens de brandweer is de brand ontstaan tijdens het afbranden van verf. Er komt rook uit de toren en onder de dakpannen vandaan. Door de ramen van de kerk zijn vlammen te zien, vertelt een woordvoerder van de brandweer.

De brandweer meldt dat er veel rook vrijkomt. Daarom wordt de omgeving van de kerk vrijgemaakt en worden enkele woningen en een school ontruimd, vanwege valgevaar. De brandweer roept mensen op niet naar de kerk te komen en afstand te nemen van de rook.

In Hoogmade en omgeving is een NL Alert verstuurd, waarin staat dat ramen en deuren gesloten moeten blijven.