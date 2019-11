Schoonmaker stuit in vriezer op handgranaat

Een schoonmaker die bezig was met het leegruimen van een huis in Roosendaal, deed een wel heel bijzondere vondst. In de vriezer trof ze een handgranaat aan.

"Ik schrok me dood", zegt Diliana Elvers-Gijzen tegen Omroep Brabant. De vrouw was samen met drie collega's aan het werk toen ze het explosief vond. Ze besloten de politie te bellen, die vervolgens het Team Explosieven Veiligheid inschakelde.

Een expert concludeerde na onderzoek dat de oude granaat geen gevaar opleverde. De bewoner was een verzamelaar en dit soort granaten werden vroeger door de Koninklijke Landmacht gebruikt.