Salarisverschil man-vrouw blijft groot in EU, Europarlementariërs boos

Vrouwen in de EU verdienen nog altijd gemiddeld 16 procent minder dan mannen in gelijkwaardige banen. Dat is een minimale verbetering ten opzichte van vorig jaar, blijkt uit onderzoek van de Europese Commissie. Toen ging het nog om 16,2 procent.

Er wordt vooruitgang geboekt, maar volgens de commissie gaat dit "extreem traag". In de afgelopen zeven jaar is het gat met slechts 1 procentpunt gekrompen. Nederland scoort met een inkomensverschil tussen man en vrouw van 15,2 procent iets beter dan het Europese gemiddelde. Vorig jaar was dat verschil in ons land 15,6 procent.

'Dit is absurd'

Nederlandse Europarlementariërs reageren verontwaardigd. Kim van Sparrentak (GroenLinks) noemt de situatie bizar. "Het verschil in loon is een steeds groter wordend probleem in beroepen waar veelal vrouwen werkzaam zijn, zoals docenten, verplegers en schoonmakers", zegt ze.

Ook Vera Tax van de PvdA vindt het niet uit te leggen. "Dat ook in Nederland een gat tussen mannen en vrouwen van 15,2 procent is, is absurd." Haar collega Kati Piri schaamt zich naar eigen zeggen kapot. "Je bent in dienst als werknemer, niet als vrouw. Laten we er voor zorgen dat we deze ongelijkheid niet doorgeven aan de volgende generatie."

Esther de Lange (CDA) sluit zich daar bij aan. "Van bakker tot bestuurder, het lijkt me duidelijk dat voor hetzelfde werk hetzelfde salaris betaald moet worden." Ze hoopt dat de nieuwe voorzitter van de Europese Commissie Von der Leyen snel met maatregelen komt.

'Principe is niet de dagelijkse realiteit'

Ook de Europese Commissie zelf is niet enthousiast over de cijfers. Het gaat om "een hele lichte verbetering", klinkt het. "Al zestig jaar staat het principe van gelijk loon in de Europese verdragen en toch is dat niet de dagelijkse realiteit voor vrouwen in heel Europa." Concreet komt het inkomensverschil er op neer dat vrouwen bijna twee maanden per jaar gratis werk leveren in vergelijking tot hun mannelijke collega's.

Oorzaken van het inkomensverschil zijn volgens de commissie dat vrouwen meer onbetaald werk doen, als het huishouden en voor de kinderen zorgen. Samen met het glazen plafond - minder dan 6,9 procent van topbedrijven heeft een vrouwelijke ceo - en discriminatie zorgen deze factoren ervoor dat vrouwen op gebied van inkomen achterblijven.

Van 5 tot 25 procent

Het verschil in omvang van de loonkloof binnen EU-landen is groot. In Roemenië verdienen mannen 3,5 procent meer dan vrouwen. In Luxemburg en Italië is het verschil 5 procent. In Oostenrijk, het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Tsjechië zijn de verschillen rond de 20 procent. Uitschieter is Estland met een inkomensverschil van 25,6 procent.

Een beter evenwicht tussen professioneel en privéleven voor werkende ouders en verzorgers is volgens de commissie nodig om de verschillen te verbeteren.