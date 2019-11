Podcast De Dag: wat de vakbond?! De kunst van het onderhandelen

Een landelijke staking was aangekondigd in de strijd tegen het lerarentekort en andere problemen in het onderwijs. Maar na onderhandelingen met het kabinet, en een toegezegde 460 miljoen euro, trok de voorzitter van de Algemene Onderwijsbond die stakingsoproep in.

Het intrekken van die oproep hield niet lang stand. De achterban was niet blij met het "zoethoudertje" en eist structureel meer geld. Uiteindelijk riep de AOb toch weer op om te gaan staken.

Wat ging hier mis? En hoe verloopt zo'n onderhandeling normaal? "Bij spannende onderhandelingen moet je laten zien dat je het uiterste hebt gedaan, en dat duurt altijd lang", weet Doekle Terpstra. Hij was tot 2005 voorzitter van de vakcentrale CNV. "Ook al zit je een halve dag te klaverjassen met elkaar", grapt hij. Volgens Terpstra draait het allemaal om "communicatie, communicatie, communicatie".