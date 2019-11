Advocaat Madiea G.: 'Ze dacht dat ze doping smokkelde en geen drugs'

In het Duitse Kleef is de strafzaak tegen de 27-jarige Nederlandse topatlete Madiea G. begonnen. Zij staat terecht voor drugssmokkel, nadat ze op 18 juni bij een routinecontrole tegen de lamp liep. Er hangt haar een gevangenisstraf van twee tot vijftien jaar boven het hoofd.

G. werd iets over de Duitse grens opgepakt op de A3 bij Elten met ruim 50 kilo drugs (xtc en crystal meth) in haar auto. De straatwaarde zou ruim 2 miljoen euro zijn geweest. Ze had ook nog eens 12.000 euro cash bij zich.

Geen drugs, maar doping

Norman Werner, de advocaat van G., verklaarde vandaag dat zijn cliënt niet wist dat ze harddrugs bij zich had: "Anders had ze het nooit gedaan." G. dacht dat ze doping bij zich had. Ze voelde zich zwaar onder druk gezet door "duistere figuren" met contacten in de Nederlandse atletiek- en wielrensport.

Uiterlijk onbewogen zit G. aanvankelijk in het beklaagdenbankje. Later wordt haar blik bezorgder, maar er zijn ook momenten waarop ze lacht met haar tolk.