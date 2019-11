Bonden: 90 procent ziekenhuizen staakt op 20 november

Het overgrote deel van de ziekenhuizen en revalidatiecentra doet mee aan de landelijke staking later deze maand. De organiserende vakbonden spreken van "een overweldigend aantal".

De staking werd vorige maand bekendgemaakt. Om een betere cao af te dwingen, leggen op woensdag 20 november medewerkers van niet-academische ziekenhuizen en revalidatiecentra het werk neer in niet-spoedeisende zaken.

Het is volgens de bonden voor het eerst dat ziekenhuismedewerkers een landelijke staking houden. Onder meer operatiekamers, laboratoria en verpleegafdelingen zijn 24 uur dicht.

200.000 medewerkers

Onder de cao vallen 83 ziekenhuizen en 30 revalidatiecentra, met in totaal 200.000 medewerkers. Eerder schatten de bonden in dat minstens de helft zou meedoen aan de staking, maar die raming is inmiddels opgelopen naar 90 procent. Een voorlopige lijst van de deelnemende ziekenhuizen staat op de website van FNV Zorg & Welzijn.

De bonden willen onder meer een structurele loonsverhoging van 5 procent en een extra toeslag als medewerkers op het laatste moment worden opgeroepen. Ook eisen ze nieuwe afspraken over arbeids- en rusttijden.

De cao-onderhandelingen met de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen liepen in juni stuk. Sindsdien is in verschillende afzonderlijke ziekenhuizen al actiegevoerd.