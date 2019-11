Groothandel moet met voorraad van vijf maanden medicijntekort te voorkomen

Groothandels en firma's moeten voor vijf maanden extra medicijnvoorraden aanleggen. Minister Bruins van Volksgezondheid hoopt met deze "ijzeren voorraad" te voorkomen dat er een tekort ontstaat en dat apothekers veel tijd en geld kwijt zijn aan het zoeken naar alternatieve geneesmiddelen.

Bruins is al langere tijd bezig met de bestrijding van een tekort aan medicijnen. "Ik vind dat in een land als Nederland, waar de gezondheidszorg van hoog niveau is, geneesmiddelen altijd beschikbaar moeten zijn", zegt hij. De minister wil niet dat patiënten met lege handen aan de balie van de apotheek komen te staan, dus moet er altijd een voorraad zijn.

Wet

Bruins dacht in januari nog aan een verplichte voorraad van vier maanden, nu wil hij toch vijf maanden. In de wet staat al dat groothandels en apothekers een voorraad moeten hebben, alleen staat er niet hoe groot die moet zijn.

De aanleg van de voorraad start in 2020 en kost 25 miljoen euro. De minister gaat nog met de groothandels, apothekers, medicijnenfirma's en zorgverzekeraars praten over de financiering hiervan.