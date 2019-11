Wekdienst 4/11: hoe verder met lerarenstaking en wie wordt Mr. of Mrs. Speaker?

Ander nieuws uit de nacht:

En dan nog even dit:

We schreven hierboven al dat er vandaag in het Britse parlement gestemd wordt over een opvolger van John Bercow. Naar wat voor persoon wordt er nu gezocht?

In het kort: er zijn nu acht kandidaten in de race om de nieuwe Speaker of the House te worden: vier vrouwen en vier mannen. Favoriet op dit moment is Lindsay Hoyle van Labour; hij kreeg in de laatste peiling 50 procent van de stemmen.

Het is voor een speaker belangrijk dat diegene een onafhankelijke denker is en vooral het rumoerige Lagerhuis in toom weet te houden, zegt correspondent Suse van Kleef. Er wordt nu een speaker gezocht die wat beschaafder en gematigder is. Ook wordt er gezocht naar een bescheidener type dan Bercow. Hij was altijd erg aanwezig en aan het woord. Soms botste hij hard met parlementariërs.

Eerder maakten we dit portret van de flamboyante Bercow, die we vanaf nu dus amper nog zullen zien: