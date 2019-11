'OM in clinch met Grapperhaus over aanpak Syriëgangers'

Het Openbaar Ministerie en minister Grapperhaus staan lijnrecht tegenover elkaar als het gaat over de aanpak van Syriëgangers, schrijft NRC. Grapperhaus wil hun nationaliteit afnemen, het OM wil ze juist in Nederland voor de rechter brengen. Inmiddels is de nationaliteit van verschillende Syriëgangers afgepakt, tot onvrede van justitie.

Het OM vreest volgens de krant dat Syriëgangers hun straf kunnen ontlopen als Grapperhaus het paspoort van ze blijft afpakken. Dat staat in vertrouwelijke adviezen van het OM aan Grapperhaus, die NRC heeft ingezien. Het kan zijn dat de rechter beslist dat de zaak niet door kan gaan als een Syriëganger die niet kan bijwonen.

Ook is het OM bezorgd dat toekomstige straffen wel eens lager kunnen uitvallen, omdat de rechter meeweegt dat iemand al gestraft is door het afpakken van het Nederlanderschap.

Wetswijziging

Sinds 2017 is het door een wetswijziging mogelijk om het Nederlanderschap in te trekken van personen die actief zijn voor een buitenlandse terreurbeweging, ook al zijn ze hiervoor niet veroordeeld. Dit is in Nederland al elf keer gebeurd, schrijft de krant. Voor al die intrekkingen moet het OM worden geraadpleegd zodat kan worden voorkomen dat het de strafrechtelijke vervolging in de weg staat. Dat is volgens het OM dus in meerdere zaken het geval.

Eerder werd al bekend dat het OM in de clinch ligt met het kabinet over het terughalen van Syriëgangers. Het Openbaar Ministerie wil steeds meer Syriëgangers terughalen om in Nederland te berechten. Volgens NRC is de lijst met namen in de afgelopen maanden drie keer zo lang geworden.

De rechtbank doet volgende week uitspraak in een kort geding waarin 23 IS-vrouwen eisen dat Nederland hen terughaalt. Ze verblijven in detentiekampen al-Hol of al-Roj in Syrië.

In al-Hol ging correspondent Marcel van der Steen een aantal weken geleden langs. In het overvolle kamp voelde hij dat de spanning er te snijden was. Op sommige plekken leek het op 'een kalifaat met een hek erom':