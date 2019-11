Wie wordt de opvolger van speaker John Bercow? 'Het moet wat beschaafder worden'

Ook is er volgens Van Kleef wel behoefte aan een bescheidener type dan John Bercow. Die was altijd erg aanwezig, veel aan het woord en botste soms hard met parlementariërs. "Nu willen ze wel iemand die iets minder op de voorgrond staat. Bercow was natuurlijk heel uitgesproken en had een eigen stijl. Maar of hij zijn ambt goed vervulde, daar zijn de meningen over verdeeld", zegt Van Kleef.

Het voorzitten van het Lagerhuis heeft ook een politieke lading. Veel brexiteers vonden dat Bercow partijdig was en dat hij de brexit wilde tegenhouden. "Veel parlementariërs willen nu dus liefst een remainer."

Bercow was in binnen- en buitenland bekend geworden door zijn uitbundige optreden tijdens debatten. Van Kleef omschrijft hem inmiddels als een "wereldberoemde politieke popster". Iets wat volgens haar met een nieuwe speaker wel even wennen zal zijn.

In april kwam Bercow naar Nederland en was hij bij zijn aankomst op Schiphol al direct een attractie. 's Avonds zat hij bij Jinek aan tafel en vertelde hij of hij wel eens stemoefeningen doet: