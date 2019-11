Dj Martin Garrix wint Best Electronic-award tijdens MTV EMA's

Niet alleen rapper Snelle, maar ook dj Martin Garrix, heeft een MTV Europe Music Award (EMA) gewonnen. De rapper ontving zijn award voor Best Dutch Act afgelopen week al, Garrix kreeg de award voor Best Electronic zondagavond tijdens de EMA's in het Spaanse Sevilla.

Hij won de award van genomineerden The Chainsmokers, DJ Snake, Marshmello en Calvin Harris. Garrix was niet aanwezig in Sevilla, maar bedankte zijn fans in een videoboodschap.

De show werd gepresenteerd door zangeres Becky G. Zij was toevallig ook genomineerd voor de award Best Pop, maar die ging naar zangeres Halsey (Bad at Love, Him & I).

Snelle maakte door zijn award van Best Dutch Act ook kans op de award voor Best Worldwide Act. Die heeft hij niet gewonnen. In 2017 won wel nog een Nederlandse act deze prijs: toen werd Lil' Kleine uitgeroepen tot 's werelds beste act.

Je kan trouwens Snelle kennen van zijn nummer 1-hit Reünie: