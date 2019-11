Spaanse koning met potten-en-pannenprotest onthaald in Barcelona

De Spaanse koning Felipe kan zich opmaken voor een onrustige nacht. Bij zijn hotel in Barcelona hebben zich honderden demonstranten verzameld, van wie een aantal lawaai staat te maken met potten, pannen en fluitjes.

Felipe is in de Catalaanse hoofdstad voor de uitreiking van de Prinses van Girona-prijs. Die was altijd in Girona, maar omdat de koning daar niet meer welkom is, is de uitreiking voor het tweede jaar op rij in Barcelona.

De koning Spaanse koning was nooit echt populair in Catalonië, maar sinds zijn publieke veroordeling van het Catalaans referendum voor onafhankelijkheid heeft hij voor Catalaanse separatisten helemaal afgedaan.

Zo klinkt het potten-en-pannenprotest: