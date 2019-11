Bevalling vrouw begint op A2 in Limburg, jongetje gezond geboren

wijkagent_geleencentrum

OC (meldkamer) U MOET NU ZEGGEN WAT IK NU MOET DOEN!!! Bevalling op de A2 richting Maastricht. Collega's 👮‍♂️👮‍♂️ ter plaatse en hebben geholpen met de bevalling. Collega Jordi had heel goed geholpen bij de bevalling. Gelukkig was de ambulance ook snel ter plaatse om hem bij te staan. Moeder bevallen van een jongen 👪. Ik was ter plaatse om de collega's te ondersteunen in verband met TCO. Maar ze hadden mijn inzet niet nodig 😁 kanjers zijn het 👍👍 #politie #A2 #snelweg #bevalling #geboren #zoontje