Snelweg A10 bij Amsterdam Zuid morgenochtend weer open

De werkzaamheden aan de A10 op de Zuidas in Amsterdam lopen op schema. Rijkswaterstaat gaat ervan uit dat de weg morgen om 05.00 uur weer open kan. Ook het treinverkeer rijdt dan weer volgens dienstregeling.

Sinds donderdagavond wordt bij station Amsterdam Zuid gewerkt aan een nieuwe reizigerstunnel, die nodig is omdat het station nu niet berekend is op de groei van het aantal reizigers. Voor het plaatsen van het dakdeel moesten zowel het spoor- als wegverkeer worden stilgelegd.

De afgelopen dagen zijn zowel een deel van het spoor als van de snelweg verwijderd en is het dakdeel erin geschoven. Daarna werden de spoorlijn en de A10 richting Utrecht weer opgebouwd.

"We zijn nu nog bezig met asfalteringswerkzaamheden", zegt een woordvoerder van het project Zuidasdok. "Daarna komt de belijning erop en bouwen we alles wat de snelweg nodig heeft weer op, zoals de vangrail. Dat wordt geplaatst. En dan is de weg weer klaar voor gebruik."

Vertraging

De werkzaamheden liepen eerder nog vertraging op. Het nieuwe betonnen dakdeel van 70 meter lang, 12 meter breed en 2 meter zou in de nacht van vrijdag op zaterdag op zijn plek geschoven moeten worden, maar de voorbereidingen verliepen stroever dan gedacht.

"De schuifoperatie ging daarna sneller dan we hadden verwacht", zegt de woordvoerder. "We moesten de planning bijstellen, waardoor het treinverkeer vanochtend later op gang kwam dan we hadden gepland. Maar uiteindelijk heeft het geen consequenties."

De treinen rijden sinds vanochtend 10.00 uur volgens een aangepaste dienstregeling. Atmaca verwacht dat de treinen morgen weer gewoon volgens de dienstregeling rijden.

Bekijk op deze versnelde beelden hoe het dakdeel van drie miljoen kilo zwaar werd bewogen: