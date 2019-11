Opnieuw tienduizenden anti-regeringsdemonstranten in Beiroet

In de Libanese hoofdstad Beiroet zijn opnieuw tienduizenden mensen op de been om te demonstreren tegen de regering. Ze eisen het vertrek van verschillende politieke leiders, onder wie de christelijke president Aoun.

Voor morgen is een landelijke staking aangekondigd, maar het is nog onduidelijk of die ook daadwerkelijk gaat plaatsvinden.

Al achttien dagen wordt er in het land gedemonstreerd. De protesten begonnen toen de regering nieuwe belastingen voorstelde als onderdeel van strenge bezuinigingsmaatregelen.

Afgelopen dinsdag stapte premier Hariri op als gevolg van de protesten. Maar voor de betogers is dat niet genoeg, zij willen dat ook andere regeringsleiders vertrekken.

De demonstranten op het centrale plein in Beiroet werden dinsdag verjaagd door aanhangers van de sjiitische bewegingen Hezbollah en Amal, die in de regering vertegenwoordigd zijn, maar ze zijn nu ze dus in groten getale terug.