Amerikaanse politie neemt tien miljoen wietplanten in beslag

In de Amerikaanse staat Californië hebben de autoriteiten vorige week voor bijna een miljard dollar aan wietplanten in beslag genomen. De 10 miljoen planten groeiden op elf verschillende velden rond de plaats Arvin, ten noorden van Los Angeles.

De eigenaar van de velden beweerde dat de planten groeiden ten behoeve van de legale productie van hennep. In dat geval mag de wiet minder dan 0,3 procent van de stof THC bevatten. Maar uit onderzoek bleek dat er veel meer THC in zat dan wettelijk is toegestaan. Daardoor is volgens de Amerikaanse politie sprake van illegale cannabisteelt.

THC

Uit onderzoek van het Trimbos-instituut bleek dat in geïmporteerde wiet in Nederland 6,6 procent THC zit. Nederwiet bevat gemiddeld 16,8 procent THC.

De lokale politie, de FBI en een Californische natuurorganisatie zeggen dat het onderzoek nog loopt. Het is onduidelijk of er aanhoudingen zijn verricht. De planten worden vernietigd.