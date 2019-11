33 gewonden bij ongeluk met Flixbus in Noord-Frankrijk, ook Nederlander gewond

Bij een ongeluk met een bus van de maatschappij Flixbus in het noorden van Frankrijk zijn alle 33 inzittenden gewond geraakt. Vier van hen liepen zware verwondingen op. Volgens het Franse persbureau AFP is onder de gewonden ook een Nederlander. Onbekend is hoe die eraan toe is.

Het ongeluk gebeurde aan het eind van de ochtend, met een bus die van Parijs op weg was naar Londen. Het ging mis ter hoogte van de afrit bij de plaats Estrées-Deniécourt, in de buurt van Amiens. Daar vloog het voertuig uit de bocht en belandde op zijn kant. Hoe dat kon gebeuren is nog niet duidelijk.

De meeste gewonden zijn Britten, elf in totaal. Ook drie Amerikanen, twee Spanjaarden, een Australiër, een Rus en een Roemeen raakten gewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht.