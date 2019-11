Burgemeester Spijkenisse roept jongeren op: 'Spreek je uit tegen wapens'

De burgemeester van de gemeente Nissewaard, Foort van Oosten, vraagt jongeren in zijn gemeente om zich uit te spreken tegen wapenbezit en het gebruik van wapens. Hij doet dat na een steekpartij gisteravond in Spijkenisse, waarbij een jongen van 14 jaar zwaargewond geraakte. Een 13-jarige jongen is als verdachte opgepakt.

"Dit is geen leeftijd om met steekwapens bezig te zijn", zegt Van Oosten in een videobericht. "Laat staan deze in te zetten." Aan het eind van zijn boodschap richt hij zich rechtstreeks tot de jongeren: "Ik doe een oproep aan 'mijn' jongeren uit Nissewaard om zich uit te spreken dat het niet normaal is om steekwapens met je mee te dragen. Dat het niet normaal is om steekwapens mee te nemen als je uitgaat. Dat we dat niet gewoon gaan vinden. Dat het niet stoer is en dat het zelfs levensbedreigend is."

Volgens Van Oosten heeft hij, net als de politie, nog veel vragen over wat er is gebeurd. "Een team van de politie en de gemeente is bezig met het zoeken naar de antwoorden. Ook neem ik binnenkort contact op met de ouders van het slachtoffer."

Van Oosten realiseert zich dat het gaat om een maatschappelijk probleem, dat niet zomaar opgelost kan worden, schrijft RTV Rijnmond. In de afgelopen waren er in de regio meerdere steekpartijen waarbij tieners betrokken waren.