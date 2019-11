Voor tweede keer in korte tijd schoten bij Zandvoortse flat

Een man heeft gisteravond op twee mensen geschoten bij een flat in Zandvoort. Er raakte niemand gewond. De politie onderzoekt of er een verband is met een eerdere schietpartij in dezelfde straat twee weken geleden en zoekt getuigen.

Op de galerij van een flat aan de Keesomstraat schoot een nog onbekende man rond 19.35 uur op een andere man. Kort daarvoor schoot de dader in de richting van een getuige, aldus de politie. Wie de twee mannen zijn is onduidelijk. Ze zijn na het incident allebei hardlopend gevlucht. De politie zocht met honden de omgeving af, maar heeft hen niet gevonden.

Een getuige meldt aan NH Nieuws dat de eerste schoten werden gelost op een vrouw die haar hond aan het uitlaten was.

Zelfde straat

In dezelfde straat was bijna twee weken 's nachts ook al een schietpartij. Meerdere geparkeerde auto's van buurtbewoners raakten daarbij beschadigd. Omwonenden hoorden die nacht meerdere schoten en een auto die wegscheurde. Toen dacht een bewoner nog dat er in de nabijgelegen duinen op herten geschoten werd. De flat staat aan de rand van een duingebied.