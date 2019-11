Brexit-voorloper Nigel Farage zelf geen kandidaat bij verkiezingen

Nigel Farage, de leider van de Britse Brexit Party, is zelf geen kandidaat bij de vervroegde verkiezingen op 12 december. In een interview bij de BBC zei Farage dat hij diep heeft nagedacht hoe hij de zaak van de brexit het best kan dienen. Niet in het Lagerhuis, concludeerde hij: "Ik zoek geen carrière, ik wil niet mijn hele leven in de politiek blijven". Hij zit sinds 1999 in het Europees Parlement.

Farage blijft wel partijleider en hét gezicht van zijn Brexit Party. Hij is van plan om de komende weken het land in te gaan om campagne te voeren en harde kritiek te leveren op de brexitdeal van premier Boris Johnson.

Afgewezen door Johnson

Farage, die vele jaren geleden al aandrong op een Brits vertrek uit de Europese Unie, stelde de afgelopen week aan premier Johnson voor om samen in de aanloop naar de verkiezingen aan te sturen op een harde brexit, zonder afspraken met Brussel.

Johnson liet vrijdag weten weten daar niets voor te voelen; hij zet zich in voor het verkrijgen van voldoende steun voor zijn eigen brexitakkoord met Brussel.