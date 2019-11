Wekdienst 3/11: eerste duel Feyenoord met Advocaat en MTV-award voor Snelle?

Ga je op pad? Hier vind je het overzicht van de werkzaamheden en files en de situatie op het spoor.

Onderwijsvakbond AOb vergadert met het hoofdbestuur vanwege de commotie die is ontstaan over het afblazen van de landelijke staking. Dat deed de bond nadat er een akkoord was gesloten, maar lang niet iedereen blijkt tevreden met het akkoord.

Er is weer veel sport vandaag. In Heerenveen wordt opnieuw geschaatst om kwalificatie voor de wereldbekerwedstrijden en Feyenoord neemt het met de nieuwe trainer Dick Advocaat op tegen VVV Venlo. Via een liveblog op nos.nl en via NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1 zijn dat duel en de andere eredivisiewedstrijden te volgen. En tenslotte rijdt Max Verstappen vanavond om 20.10 uur zijn honderdste Formule 1-race. In Austin, Texas, start hij vanaf de derde plek.