Muzikant herenigd met verloren viool van bijna 300.000 euro

De Brit Stephen Morris heeft zijn waardevolste bezit terug: een 310 jaar oude viool ter waarde van 290.000 euro. De 51-jarige violist vergat vorige week zijn viool in de trein, maar via bewakingsbeelden is de vinder opgespoord. Die heeft het instrument gisteren op een parkeerplaats teruggegeven aan Morris.

Een aantal politieagenten was daarbij aanwezig om de veiligheid van Morris en zijn viool te waarborgen.

Morris nam op 22 oktober wel zijn fiets, maar niet de viool mee toen hij uit de trein stapte. De viool, die werd gemaakt door David Tecchler in 1709, werd vervolgens door een onbekende meegenomen. De politie deelde dagen later bewakingsbeelden van de vinder en via sociale media nam die onder het pseudoniem Gene contact op met Morris.

Biertje om te vieren

Binnen 24 uur was een ontmoeting geregeld. "Hij bood zijn excuses aan en zei dat hij de viool in persoon aan me wilde teruggeven", vertelt Morris aan de BBC. De viool is niet beschadigd.

Morris heeft de laatste dagen niet veel slaap gehad, zegt hij. "Ik ga een biertje drinken om dit te vieren."