Juwelier overvallen in Waalwijk, medewerkers vastgebonden

In Waalwijk is de afgelopen avond een juwelier overvallen. Vermoedelijk drie gemaskerde mensen kwamen rond 22.00 uur de zaak in het centrum binnen en bonden het personeel vast met tiewraps. Mogelijk is er ook geschoten.

De twee medewerkers hebben bij de overval geen ernstige verwondingen opgelopen, zegt de politie. Het is niet bekend of de overvallers iets hebben buitgemaakt.

Van de daders ontbreekt nog ieder spoor. De politie heeft de inwoners van Waalwijk via Burgernet gevraagd om tips.