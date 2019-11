Patiënt psychiatrische kliniek steekt medewerkster neer

Een medewerkster van een psychiatrische kliniek in Poortugaal (Zuid-Holland) is vanmiddag neergestoken door een cliënt van de instelling. Dat gebeurde op de open afdeling, zegt een woordvoerder van de Anteskliniek.

De dader vluchtte en is door de politie in de kliniek aangehouden. Het slachtoffer kon op eigen kracht alarm slaan en is naar het ziekenhuis gebracht. Ze mag vanavond weer naar huis.

De politie onderzoekt nog waarom de vrouw werd aangevallen. De kliniek in Poortugaal biedt hulp aan verslaafde of psychiatrische mensen.