Tientallen mensen herdenken vermoorde filmmaker Theo van Gogh

Enkele tientallen mensen hebben in Amsterdam filmmaker en columnist Theo van Gogh herdacht. Ze legden bloemen neer en hielden toespraken bij het monument De Schreeuw in het Oosterpark en in de Linnaeusstraat, waar Van Gogh precies vijftien jaar geleden door de moslimextremist Mohammed B. werd vermoord.

De herdenking vindt elk jaar plaats. Dit jaar was het iets drukker dan voorgaande jaren, schrijft AT5. Volgens sommige aanwezigen is de samenleving niets opgeschoten in de afgelopen vijftien jaar en wordt Theo van Gogh zelfs vergeten.

Vrijheid van meningsuiting

Vanavond is er een bijeenkomst in het academisch-cultureel podium Spui25 in Amsterdam. Tijdens de bijeenkomst, met onder anderen burgemeester Femke Halsema, Parool-hoofdredacteur Ronald Ockhuysen en regisseur Doesjka van Hoogdalem, kijken de aanwezigen terug op de dag van de moord. Ze bespreken onder meer hoe het ervoor staat met de vrijheid van meningsuiting in Nederland.

Van Gogh werd op dinsdagochtend 2 november 2004 doodgeschoten op straat in Amsterdam-Oost door Mohammed B., die later verklaarde dat hij dat deed uit geloofsovertuiging. Hij zit een levenslange gevangenisstraf uit.