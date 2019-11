Explosie Driebergen was moedwillige daad, woning vier weken dicht

Het huurhuis aan de Lange Dreef in Driebergen, waar vannacht een explosief naar binnen werd gegooid, gaat vier weken op slot. Dat heeft burgemeester Naafs van Driebergen-Rijsenburg besloten. In het huis woonde een ouder Marokkaans echtpaar. De bewoners zijn ongedeerd, maar het huis is zwaar beschadigd.

Volgens de gemeente blijkt uit eerste onderzoek dat de explosie "een moedwillige daad" was. "De impact op de bewoners is groot", zegt de burgemeester tegen RTV Utrecht. "Als zoiets gebeurt geeft dat een onveilig gevoel, ook voor de omgeving. Ik heb besloten om het pand nu via een noodbevel te sluiten om zo de openbare orde en veiligheid te garanderen."

De bewoners zijn op een veilige plek ondergebracht. Ook wordt in de buurt extra gesurveilleerd.

Criminele zoons

Het echtpaar wordt tegenover RTV Utrecht omschreven als "hele lieve mensen die geen vlieg kwaad doen". Maar er doen verhalen de ronde dat een zoon een fors strafblad heeft. Hij zou onder meer betrokken zijn bij een gewelddadige plofkraak in de buurt van Breda, waarbij op de politie werd geschoten. Een andere zoon zou bij zijn ouders wonen en iets met verdovende middelen te maken hebben.

Die geruchten worden niet bevestigd door de politie of door burgemeester Naafs. "Dat er eerder incidenten bij de woning zijn geweest, klopt in ieder geval niet", zegt hij.