Ernstig zieke Eva (3) geeft cadeaus door aan andere zieke kinderen

De ernstig zieke Eva (3) uit Assen geeft een deel van haar cadeautjes door aan andere zieke kinderen. Het meisje ontving, na een oproepje van haar ouders, tienduizenden kaarten en honderden cadeautjes voor haar derde verjaardag.

Eva lijdt aan een zeldzame vorm van botkanker. Haar ouders wilden haar een onvergetelijke dag bezorgen en deden een oproep om zoveel mogelijk kaarten en cadeaus te sturen. Maar het is te veel om allemaal zelf te houden, dus deelt het meisje via het ziekenhuis in Groningen de spullen met andere zieke kinderen.

"Toen we de oproep plaatsten, hoopten we op ongeveer driehonderd kaartjes. Ik vind het moeilijk om te schatten, maar ik denk dat er wel tienduizend kaartjes zijn. Het bericht is zo vaak gedeeld", vertelde haar moeder eerder tegen RTV Drenthe.