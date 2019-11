Verzetsstrijder en redder van honderden kinderen Max Léons (97) overleden

Voormalig verzetsstrijder Max Léons is vanmorgen op 97-jarige leeftijd overleden in zijn woonplaats Amsterdam. Tijdens de Tweede Wereldoorlog redde hij honderden joden, vooral kinderen.

In 1942 dook de Joodse Amsterdammer Max Léons onder omdat hij ervan overtuigd was dat alle Joden vermoord zouden worden. Na omzwervingen kwam hij begin 1943 in het Drentse dorp Nieuwlande terecht, waar hij zich aansloot bij de verzetsorganisatie van de gereformeerde Johannes Post.

Onder de schuilnaam 'Nico' zocht hij in de wijde omgeving samen met domineeszoon Arnold Douwes onderduikadressen. Ze redden daarmee honderden kinderen. Na de oorlog keerde Léons terug naar Amsterdam, waar hij verzekeringsagent werd, schrijft RTV Drenthe.

Onderscheidingen

De Israëlische herdenkingsorganisatie Yad Vashem onderscheidde in 1985 Douwes en het dorp Nieuwlande. Léons kreeg de onderscheiding echter niet omdat het redden van Joden voor een jood een mitswa is, een plicht.

Bij gelegenheid van zijn negentigste verjaardag ontving Léons op 23 november 2011 als eerste buiten Israël een onderscheiding van The Jews Rescued Jews during the Holocaust Committee en het The B'nai B'rith World Center.