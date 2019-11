Protest van honderden Koerden in Rotterdam: Hitlerbord in beslag genomen

Om de demonstratie in goede banen te leiden was er veel politie op de been, ook agenten te paard, arrestatieteams en de Mobiele Eenheid. Half oktober liep een demonstratie van Koerden in Rotterdam uit de hand, toen zij geconfronteerd werden met een groep Turkse tegendemonstranten.

Enkele agenten raakten toen gewond en 23 mensen werden aangehouden, zowel Koerden als Turken. Vanmiddag werd een persoon aangehouden, voor opruiing. Verder verliep het protest rustig.

De Koerden zijn kwaad omdat het gebied dat de Turken zijn binnengevallen, behoorde tot een autonome Koerdische regio. Door de Turkse militaire operatie in Noord-Syrië zijn meer dan tweehonderd burgers omgekomen en 300.000 mensen op de vlucht geslagen.