Onwel geworden Youp van 't Hek vandaag weer naar huis

Cabaretier Youp van 't Hek mag vandaag het ziekenhuis verlaten. "Het ziet er allemaal goed uit", zegt zijn management.

De 65-jarige Van 't Hek werd vrijdagavond onwel op het podium van het Oude Luxor Theater in Rotterdam, waar deze maand veel voorstellingen van hem geprogrammeerd staan.

Wat er precies met de cabaretier aan de hand is, kan het management nog niet zeggen.

Het is niet de eerste keer dat Van 't Hek onwel werd tijdens een voorstelling. Eind december 2015 onderging hij een zware hartoperatie nadat hij een aantal keren niet goed was geworden op het podium. In de loop van 2016 hervatte hij zijn optredens.

Van 't Hek zelf heeft nog niet gereageerd op zijn onwelwording. Zijn voorstelling van vanavond in het Oude Luxor gaat niet door. Over de andere voorstellingen in Rotterdam is nog geen besluit genomen.