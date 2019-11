Doden en gewonden bij aanslag met autobom in 'veiligheidszone' Noord-Syrië

Bij een aanslag met een autobom in de Syrische plaats Tal Abyad zijn zeker tien doden gevallen en dertig mensen gewond geraakt. Tal Abyad ligt in de door Turkije uitgeroepen veiligheidszone in het gebied langs de Turks-Syrische grens waar Koerdische milities zijn vertrokken. De meeste gewonden zijn naar ziekenhuizen in Turkije gebracht, omdat ze niet in Tal Abyad zelf konden worden behandeld.

Onder doden zijn burgers en Arabische strijders die samen met het Turkse leger optrekken. Volgens het Turkse leger zit de Koerdische YPG achter de aanslag, die niet is opgeëist. De regio werd deze week meerdere keren opgeschrikt door aanslagen met autobommen.

Vlakbij een markt

Een auto gevuld met explosieven explodeerde bij een markt, melden Turkse media en het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten, dat vanuit Engeland bericht over de strijd in Syrië.

Begin oktober trokken Turkse troepen het noorden van Syrië binnen om Koerdische militanten uit het grensgebied te verdrijven. Rond Tal Abyad is fel gevochten, voordat de Turkse troepen en pro-Turkse Arabische milities de plaats binnentrokken.

Sinds een ruime week wordt in het grensgebied in Noordoost-Syrië gepatrouilleerd door het Turkse leger en door Russische militairen.