Ruim 700 automobilisten in Brabant bekeurd voor bellen en appen tijdens het rijden

Ruim 730 automobilisten zijn de afgelopen vijf dagen in Brabant op de bon geslingerd voor het gebruiken van hun smartphone tijdens het rijden. De controles gebeurden vanuit een touringcar op meerdere snelwegen.

Vanuit een touringcar controleren is volgens de politie effectief omdat agenten hoog zitten en makkelijk in auto's en vrachtwagens kunnen kijken. De bus werd gevolgd door agenten in onopvallende auto's. "Als we dan een chauffeur met zijn smartphone achter het stuur zagen, gaven we dit door en werd die persoon door de collega's staande gehouden."

Bijvangst

Ook andere verkeersovertredingen werden bekeurd, schrijft Omroep Brabant. In totaal kregen bijna 130 bestuurders boetes voor onder andere bumperkleven, te hard rijden en rechts inhalen.