Traangas en vernielingen bij 22ste protestweekend Hongkong

Voor het 22ste achtereenvolgende weekend zijn duizenden betogers in Hongkong de straat op gegaan om te protesteren tegen de Chinese bemoeienis met de stad. De demonstranten verzamelden zich in Victoria Park en marcheerden door de belangrijkste winkelstraten van de stad.

De politie gebruikte een waterkanon en zette traangas in om de gemaskerde betogers te verspreiden. Het stadsbestuur had geen toestemming gegeven voor de demonstratie in het stadscentrum en ook gezichtsbedekking is sinds enige tijd verboden. Agenten gebruikten pepperspray om betogers op te pakken, en ook jongeren die niet meededen met de protesten werden gefouilleerd.

Persbureau aangevallen

De harde kern van de actievoerders richtten vernielingen aan bij winkels die in verband gebracht worden met de Volksrepubliek; bij het Chinese staatspersbureau Xinhua werden de ruiten ingegooid.

Een groep betogers droeg vlaggen uit de hele wereld met zich mee en het Amerikaanse volkslied werd afgespeeld. Gisteren liet Peking nog weten dat het er alles aan zou doen om te voorkomen dat het buitenland de betogers in Hongkong aanzet tot wat China ziet als separatisme, verzet en sabotage. In totaal zijn bij de protesten van de afgelopen vijf maanden 3000 mensen opgepakt.

Recessie

Door de massale protesten en door de effecten van de handelsoorlog tussen China en de VS is de stad in een recessie terechtgekomen, bleek donderdag uit economische cijfers.

Hongkong heeft als voormalige Britse kroonkolonie een aparte status binnen China, met meer vrijheden dan andere Chinese steden. De protesten zijn gericht tegen een steviger greep van Peking op de stad en voor versterking van het zelfbeschikkingsrecht.

De prominente activist Joshua Wong liep vandaag ook weer mee met de protestmars. Hij werd afgelopen week als enige kandidaat uitgesloten van deelname aan de districtsverkiezingen vanwege zijn inzet voor de pro-democratiebeweging.