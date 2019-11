Onderwijsvakbond AOb in crisisberaad na onvrede over afblazen stakingsdag

Onderwijsvakbond AOb is bijeen voor een crisisberaad vanwege de commotie die is ontstaan over het afblazen van de landelijke staking op 6 november. Dat bevestigen meerdere bronnen tegenover de NOS.

De bond nam dat besluit gisteravond samen met andere vakbonden en de PO Raad, nadat het kabinet 460 miljoen euro toezegde voor het onderwijs.

Ontevreden achterban

Toen de AOb, de grootste onderwijsbond, het akkoord met onderwijsminister Slob meldde, roerden ontevreden leden zich al snel op sociale media. Ze vonden het eenmalige bedrag geen structurele oplossing voor de grote problemen in het onderwijs.

Diezelfde mening heeft onder meer de relatief kleine onderwijsbond Leraren in Actie, die het bedrag vandaag "een zoethoudertje" noemde. Er zijn miljarden nodig, zei voorzitter Peter Althuizen. Daarom roept die bond de leden op woensdag alsnog te staken.

Gisteravond liet de AOb al weten het aan de scholen zelf te laten of ze na het akkoord alsnog besluiten te staken. Zodoende is er ook veel onduidelijk over welke scholen er open en dicht zijn woensdag.