Crisisberaad onderwijsvakbond AOb na onvrede rond afblazen stakingsdag

Onderwijsvakbond AOb heeft vandaag een crisisberaad ingelast vanwege de commotie die is ontstaan over het afblazen van de landelijke staking op 6 november.

De grootste onderwijsbond besloot in dat overleg om morgen een extra vergadering met het hoofdbestuur te houden. Ook is er voor maandag een ledenbijeenkomst op de agenda gezet, waar vragen kunnen worden gesteld over het akkoord dat de bond gisteravond samen met andere vakbonden en de PO Raad sloot met de minister.

Daarin zegde het kabinet 460 miljoen euro toe voor het onderwijs. Vervolgens besloot de AOb met de andere bonden een streep te zetten door de stakingsdag. Dat gebeurde ook omdat de bond bij een 'nee' tegen het aanbod niet meer welkom was bij de onderhandelingen over een nieuwe cao, meldt de bond op zijn website.

Ontevreden achterban

Toen de AOb het akkoord aankondigde, roerden ontevreden leden zich al snel op sociale media. Ze vonden het eenmalige bedrag geen structurele oplossing voor de grote problemen in het onderwijs.

Diezelfde mening heeft onder meer de relatief kleine onderwijsbond Leraren in Actie, die het bedrag vandaag "een zoethoudertje" noemde. Er zijn miljarden nodig, zei voorzitter Peter Althuizen. Daarom roept die bond de leden op woensdag alsnog te staken.

Onduidelijkheid voor ouders

Gisteravond liet de AOb al weten het aan de scholen zelf te laten of ze na het akkoord alsnog besluiten te staken. Zodoende is er nog veel onduidelijk over welke scholen er open en dicht zijn woensdag. Met als gevolg dat veel ouders nog niet weten of ze nou wel of niet opvang moeten regelen voor hun kinderen.

Sommigen scholen hebben al laten weten sowieso te gaan staken, terwijl andere scholen daarover nog aan het overleggen zijn. Maar omdat het besluit de staking te schrappen op vrijdagavond werd genomen, aan het einde van de schoolweek, duurt het langer die besluiten snel te nemen.