Prominente mensensmokkelaar in Brazilië gearresteerd

De Braziliaanse politie heeft, naar nu bekend is geworden, Saifullah al-Mamun gearresteerd. Volgens de autoriteiten is hij een van de grootste mensensmokkelaars ter wereld.

Dat is donderdag gebeurd bij een operatie in samenwerking met de Amerikaanse immigratie- en douanedienst. Naast Mamun zijn ook andere leden van de bende aangehouden, die op grote schaal mensen naar de VS zouden hebben gesmokkeld.

Mamun werd in zijn woonplaats São Paulo opgepakt. In drie andere Braziliaanse steden zijn ook arrestaties verricht. Daarnaast heeft de politie 42 banktegoeden van de bende bevroren.

Zelf vluchteling

Volgens persbureau Reuters kwam Saifullah al-Mamun zelf zes jaar geleden als vluchteling naar Brazilië. Het Amerikaanse ministerie van Justitie beschuldigt hem ervan dat hij zijn 'klanten' eerst onderbracht in São Paulo en vervolgens via een netwerk van smokkelaars in Midden-Amerika naar de VS bracht.

Daarvoor moesten ze 12.500 dollar per persoon betalen. Veelal ging het om mensen uit Zuidoost-Azië. De lange reis door Midden-Amerika was zeer gevaarlijk: zo zou een groep van acht Bengalezen de Amerikaanse grens nooit bereikt hebben, maar onderweg in handen zijn gevallen van een Mexicaans drugskartel.