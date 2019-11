Honderden vrachtwagens langs route rouwstoet voor verongelukte Daisy

De politie is ingeschakeld om het eerbetoon in goede banen te leiden, nadat een oproep op Facebook om haar met een konvooi te eren massaal werd gedeeld.

"Ik moest mijn telefoon uitzetten, de berichten bleven maar binnenstromen", zei Frauke Wanschers-Aarts, een van de initiatiefneemsters en vriendin van de familie van Daisy.

Volgens Wanschers-Aarts was Daisy geliefd in de transportwereld. "En als jonge vrouw viel ze op." Dat bevestigt een trucker die deelneemt aan het eerbetoon. "Het was een meid met echt een passie voor vrachtwagens. Vooral voor Scania's", zegt hij tegen verslaggever Matthijs Holtrop. "Daarnaast hebben veel chauffeurs respect voor vrouwelijke truckers."

'Diesel in haar aderen'

Een andere chauffeur benadrukt de hechtheid van de truckerswereld. "Het is een klein wereldje en we zijn veel nachten weg. Dan heb je veel contact met elkaar. Dus het is heel normaal dat hier zoveel collega's op afkomen. Ze was veel te jong. Maar zoiets kan gebeuren als je op de weg zit."

Volgens familievriend Danny Willems onderstreept de grote opkomst vooral hoe geliefd Daisy was: "Het was een vrouw met diesel in haar aderen en waar Daisy was, was het feest", zegt hij.

"Je hoort tegenwoordig bijna wekelijks dat er iets is gebeurd, nu het zo druk op de weg is. En als je met 50.000 kilo vracht wordt gesneden, moet je remmen. Meestal gaat het goed. Soms gaat het fout. Dat is helaas bij Daisy gebeurd."