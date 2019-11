Veel schade na ontploffing explosief in Driebergen

In Driebergen is afgelopen nacht rond twee uur een explosief ontploft in een woning. Daarbij zijn geen gewonden gevallen, wel raakte de woning aan de Lange Dreef zwaar beschadigd.

Volgens de politie is het explosief door onbekenden naar binnen gegooid. Het raam aan de voorkant van de woning compleet verwoest. Het pand is inmiddels voor forensisch onderzoek verzegeld.

Ouder stel

Waarom het explosief in de woning is gegooid, is niet duidelijk. Volgens een omwonende woont er in het getroffen huis een ouder stel, meldt RTV Utrecht.

De politie heeft afgelopen nacht urenlang onderzoek gedaan in het huis en de directe omgeving. De politie vraagt getuigen zich te melden.