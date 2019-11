Auto raakt verkeersregelaar bij halloweenfeest Almelo

Bij een halloweenfeest in Almelo is een verkeersregelaar geschampt door een auto. De bestuurder was het volgens de politie niet eens met een aanwijzing van de verkeersregelaar.

Eerder meldde RTV Oost dat de automobilist op meerdere bezoekers van de nabijgelegen McDonald's was ingereden, maar daar is volgens de politie geen sprake van.

De automobilist wordt niet gezocht, omdat er volgens de politie geen strafbare feiten zijn gepleegd. De verkeersregelaar is ongedeerd.