Verlaat paasvuur in Geesteren alsnog in brand

In het Gelderse Geesteren heeft een verlaat paasvuur voor wat opschudding gezorgd. Meerdere omwonenden belden 112, waarna de politie en brandweer op de brand afgingen.

Het paasvuur mocht dit voorjaar niet doorgaan vanwege de droogte. Toen het mais was gemaaid en een deel van het hout weer tevoorschijn kwam, ontstond het idee om het alsnog in brand te steken, schrijft Omroep Gelderland. De gemeente Berkelland keurde het plan goed en vanavond was er een zogeheten Novembervuur.

Volgens de brandweer veroorzaakte het vuur een rode gloed aan de horizon. Bezorgde inwoners van het nabijgelegen Borculo maakten melding van de brand. De brandweer, die wel wist van het verlate paasvuur, ging voor de zekerheid poolshoogte nemen. "Gelukkig was er niets aan de hand", schrijft de brandweer op Facebook.