Thaise grot waar jeugdvoetballers vastzaten heropend

De Tham Luang-grot in Thailand, waar een jeugdvoetbalteam vorig jaar wekenlang vastzat, is weer geopend voor publiek. Duizenden mensen stonden in de rij, schrijft de Bangkok Post.

Vorig jaar juli raakten twaalf Thaise jeugdvoetballers en hun trainer in de problemen in de grot. Door overstromingen werd de uitgang geblokkeerd en kwam de groep vast te zitten. Dat werd wereldnieuws.

Pas na zeventien dagen konden de jongens van 11 tot 16 jaar oud en hun trainer worden bevrijd. Tientallen duikers uit binnen- en buitenland deden mee aan de reddingsoperatie. Vanwege zuurstoftekort kwam een van de duikers om het leven.

Dit zijn beelden van de reddingsoperatie, die wereldwijd werd uitgezonden: