Youp van 't Hek breekt voorstelling af met gezondheidsklachten

Cabaretier Youp van 't Hek heeft een voorstelling na een kwartier spelen afgebroken met gezondheidsklachten. Bezoekers van zijn show in het Oude Luxor in Rotterdam werd verteld dat het goed met hem gaat, maar dat hij wel met een ambulance naar het ziekenhuis is vervoerd.

Volgens een bezoeker was al snel na het begin van de show duidelijk dat Van 't Hek (65) iets mankeerde. "Hij dronk op onlogische momenten water en het leek of hij soms naar woorden zocht."

Van 't Hek werd in 2015 twee keer onwel tijdens optredens. Vervolgens is hij geopereerd aan zijn hart: er is een aantal bypasses aangebracht. Daarna laste hij een rustpauze in.

Wat Van 't Hek nu mankeert is niet bekend. Het is niet duidelijk wat dit betekent voor de rest van zijn tournee.